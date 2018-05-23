央行行长：哈萨克斯坦的宏观经济政策对外部冲击的适应能力更强

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -央行行长达尼亚尔•阿克舍夫认为，哈萨克斯坦的宏观经济政策已经变得更加灵活，面对外部冲击时的适应力更强。

央行行长22日在阿拉木图公布了央行2015-2017年财务稳定报告。



阿克舍夫在关于报告的介绍中指出，在报告中，央行重新考虑了其采取的涉及宏观经济政策和金融监管政策的部分金融稳定方案。



他表示，受此前全球性的金融危机影响，多个领域都面临着改革的需求，因此，哈萨克斯坦央行并非唯一需要系统地重新考虑其在经济政策、金融发展、监督和解决机制中的作用的中央银行。



阿克舍夫补充说，目前哈萨克斯坦的宏观经济政策已经变得更加灵活，更能适应外部冲击。



他指出， 对于哈萨克斯坦而言，与固定汇率有关的风险一度成为银行体系和国家整体经济面临的最大风险。



阿克舍夫强调，自2015年坚戈汇率采取浮动汇率制后，国家经济变得不易受到外部冲击的影响，宏观经济政策的灵活性显著增加，人民对坚戈的信心得到了恢复，美元化趋势得以消退，这同时也为通货膨胀率的稳定下降提供了可能。



【编译：木合塔尔·木拉提】