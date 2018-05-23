诺贝尔奖获得者访问南哈州

哈通社/奇姆肯特/5月23日 -- 联合国亚洲及太平洋经济社会委员会环境与可持续发展司司长、诺贝尔奖得主钟来元22日对南哈州进行工作访问。

据了解，应"南方" 区域投资中心邀请访问南哈州的钟来元先生同南哈州副州长叶尔波勒•塔斯朱热克夫以及投资中心执行主席库阿尼什•拜托热举行会谈。



会谈期间，双方主要就区域投资中心提出的突厥斯坦市"绿色科技"项目有效落实问题进行了讨论。访问框架下，钟来元还访问了阿吾艾佐夫南哈州国家大学。钟来元出席下举行的圆桌会议就纳扎尔巴耶夫总统在"绿色"经济过渡工作中的主要决策的重要性进行了深入探讨。钟来元先生指出，引入自动化工作将使更多人失去工作岗位，而过度"绿色发展"系统将创造新的就业机会。



另外，齐姆肯特市副市长提穆尔•拜穆罕诺夫就 "齐姆肯特市绿化工作" 主题项目进行了介绍，而"南方"区域投资中心执行主席库阿尼什•拜托热则介绍了突厥斯坦市"固体废物回收"项目的制定进程。



值得一提的，通过落实该项目将有望创造500多家高质量工作单位。



据悉，科学实践圆桌会主办方有意在不久的将来在哈萨克斯坦过度"绿色经济"理念框架下着手落实"绿色技术"相关项目。



【编译：冰山】