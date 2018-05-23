纳扎尔巴耶夫：当前的国际形势迫使各国加强自身国防力量

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 - 当前的国际形势迫使各国加强自身的国防力量。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫23日出席第五届"KADEX-2018" 国际武器与军事装备展开幕式并发表讲话时作出上述表示。



纳扎尔巴耶夫总统说："众所周知，哈萨克斯坦始终奉行同各国和平友好的外交政策。但是，当前的国际形势，正在迫使所有国家着手强化自身的国防力量。我们也在集安组织框架下就此方向开展工作。"



总统强调指出，发展国防力量是国家重要的发展方向之一。作为中亚最具影响力的军事展，KADEX将在这一领域发挥不可替代的作用。



总统表示，经过多年的发展，KADEX已经成为了促进各国开展军事技术装备交流的重要国际性平台，影响力与日俱增。新技术时代，无论是在安全领域还是在经济现代化过程中，军事技术的发展都将变得愈发重要。



总统还强调了哈萨克斯坦国防和航空航天工业部为举办"KADEX-2018" 国际武器与军事装备展所做的工作。



第五届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展23日在首都阿斯塔纳国际机场军事区举行，17家哈萨克斯坦企业在此次展览中集中展出了57款国产军事装备和军民两用的162种产品。此外还有来自28个国家的318家企业参展。



今年的展览内容涵盖飞机和航空技术、航天技术、防空装置和系统、陆海军武器装备、后勤和装备保障、军事领域的无人机技术和机器人技术、IT技术、通讯设备和系统、军事领域的替代能源等。



哈萨克斯坦KADEX防务展由哈国防和航空航天工业部主办，于2010年首次举办，每两年举行一次，是中亚地区最具影响力的军事展览。



【编译：木合塔尔·木拉提】