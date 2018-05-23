外交部长谈及哈萨克斯坦在叙利亚和谈中的作用

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 哈萨克斯坦外交部长海拉特·阿布德拉赫曼诺夫23日出席在阿拉木图举行的第15届欧亚媒体论坛，并谈及阿斯塔纳进程在调解叙利亚局势中的作用。

外长指出，俄罗斯、伊朗和土耳其等有关国家也正在参与阿斯塔纳进程和平谈判。

阿布德拉赫曼诺夫说："根据纳扎尔巴耶夫总统的倡议，阿斯塔纳进程在俄伊土等有关国家、叙利亚政府和武装反对派之间进行。各方立场相互矛盾，甚至也出现过叙反对派离开会议场所的情况。但他们随后表示，因尊重纳扎尔巴耶夫总统，以及阿斯塔纳进程的透明和哈萨克斯坦的中立性而回到谈判桌。"

据他介绍，阿斯塔纳举行的和平会议旨在解决叙利亚局势和降低武装冲突。此外，这也充分证明了哈萨克斯坦是欧洲和亚洲之间的"金桥"。



哈萨克斯坦外长表示，尽管国际外交文明遇到困难，全球各国之间出现政治、军事和经济竞争，但是哈萨克斯坦展现了友谊和团结的合作典范。

值得一提的是，第15届欧亚媒体论坛22日在阿拉木图市拉开帷幕，成为中亚独立对话平台的欧美媒体论坛吸引了来自全球60多个国家的500多位代表参与。论坛期间，与会的分析人士、政治家及经济学家们将讨论哈萨克斯坦、欧亚乃至全球社会的经济、地缘政治以及社会文化领域热点问题。本届欧亚媒体论坛首日将举行大师班活动。

据悉，欧洲新闻台、美国有线电视新闻网（CNN）、英国广播公司（BBC）、美联社（Associated press）、纽约时报（New York Times）、彭博社（Bloomberg）和俄塔社（ИТАР ТАСС）等全球知名媒体1500多名代表将参加本届欧亚媒体论坛。

【编译：小穆】