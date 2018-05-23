纳扎尔巴耶娃讲述数字化时代如何影响当代人的生活

哈通社/阿拉木图/5月23日-达丽哈•纳扎尔巴耶娃23日在出席第15届欧亚媒体论坛上讲述了数字化时代如何影响当代人的生活。

该论坛组委会主席纳扎尔巴耶娃表示，如今的媒体与过去几年前的媒体截然不同。



"如今的媒体发生了巨大变化。 2002年，我们举办第一届欧亚媒体论坛。那时候，苹果手机、Facebook、Instagram和Whatsapp等社交软件还不存在。而如今，它们仅仅在1-2年的时间内就已成为我们生活中不可缺少的一部分。BB机早已被我们遗忘，固定电话被手机取代，老式电视被液晶电视取代。智能手机已成为一台袖珍电脑。"她说。



纳扎尔巴耶娃还讲述了这些变化如何影响当代人的生活。



"小时候，陪伴我们度过童年的是玩偶，而如今的孩子们的童年离不开电子设备。全球媒体消费已变得不同，现在的孩子们正以惊人的速度接受着这个数字化时代。他们可同时使用传统信息资源和网络信息资源。"她说。



据悉，第十五届欧亚媒体论坛于22日在阿拉木图拉开帷幕，来自全球60多个国家的500多名代表出席此次论坛，其中包括国际及哈萨克斯坦分析人士、国家功勋人士、政治家、媒体代表等。本届论坛讨论哈萨克斯坦、欧亚大陆乃至全球社会的经济、地缘政治、社会和文化等领域的相关问题。论坛首日还举行了大师讲习班等活动。



【编译：达娜】