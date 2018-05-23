哈萨克斯坦电影荣获俄罗斯"共同胜利"国际电影节奖项

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 哈萨克电影制片厂拍摄的纪录片《兄弟们称他为父亲》近日在塞瓦斯托波尔市举行的第14届"共同胜利"国际电影节中获得评委会特别奖。

据哈萨克斯坦电影制片厂消息，电影讲述了阿富汗战争功勋士兵、切尔诺贝利核事故核辐射污染消除工作者、"军团"军事爱国者俱乐部奠基者巴图尔·阿布都萨拉莫夫的人生与经历。阿伊努尔·阿赫梅特詹诺娃担任影片导演。

消息称，共同胜利"国际电影节主要目的在于收集并介绍欧亚大陆和其他国家关于社会热点问题拍摄的纪录片。哈萨克斯坦电影《兄弟们称他为父亲》在电影节中荣获评委会"阐述新人物"奖。

据了解，波兰导演玛尔塔·普鲁斯的电影《超越可能》荣获第14届"共同胜利"国际电影节"最佳影片奖"；俄罗斯导演帕维尔·法塔胡特丁诺夫的《战争信件》荣获"最佳短片奖"；亚美尼亚导演阿尔缅·哈恰特良的《最后的愿望》荣获"最佳纪录片奖"。

值得一提的是，哈萨克斯坦青年导演阿伊努尔·阿赫梅特詹诺1987年8月15日出生于阿拉木图州江布尔县卡拉卡斯特克乡。2005年毕业于朱尔艮诺夫哈萨克国立艺术学院电影和影视系。2013年至今在该学府担任教师。

【翻译：冰山】