总统会见集安组织成员国安全会议秘书和防长

哈通社/阿斯塔纳/5月23日 -- 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫23日在总统府会见集体安全条约组织成员国安全会议秘书和国防部长。

纳扎尔巴耶夫向与会者就出席哈萨克斯坦在担任集安组织轮值主席国期间举行的集安组织成员国国防部长理事会会议和安全会议秘书委员会会议表示感谢。

总统表示，全球和地区保持复杂的军事政治局势。此外，国际恐怖组织的积极活动对信息空间的威胁越来越增加。

纳扎尔巴耶夫指出，进行联合军演和军事活动过程中，国防部和安全会议之间在协调国家间关系和改善集体机制具有重要作用。

纳扎尔巴耶夫呼吁要注重关注军事技术合作领域的实际措施，并广泛利用"KADEX-2018"防务展可能性。

"目前，集安组织联合参谋数量有所增加。因此，我们可以期待组织活动的质量将得到有效改善。哈萨克斯坦认为，恐怖主义是全球和集安组织责任框架下的最尖锐问题。"总统说。

哈萨克斯坦总强调，集体努力将有效打击国际恐怖主义。此外，总统还谈及扩大集安组织与国际组织之间的合作和对实际威胁采取有效活动，以及保障信息和网络安全问题。

最后，总统表示坚信国防部理事会和安全会议秘书委员会将为解决集体安全条约组织共同认为提供重要贡献。

【编译：小穆】