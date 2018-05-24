《金人世界巡展》在巴库拉开帷幕

哈通社/巴库/5月24日-据国家博物馆消息，题为《伟大草原遗迹：珠宝艺术中的珍宝》的展览会在阿塞拜疆首都巴库开幕。

此次展览在《金人世界巡展》国际项目框架内，由阿塞拜疆历史国家博物馆与哈萨克斯坦国家博物馆联合组织举办。



我国驻阿塞拜疆大使贝比特•伊萨巴耶夫在展览开幕式发表讲话。



"此次展览的主要亮点之一是被称之为‘哈萨克斯坦图坦卡蒙'的‘金人'。金人是哈萨克斯坦历史和文化的重要宝藏。"他介绍说。



"我们与哈萨克斯坦是友好的兄弟关系，拥有着共同的根基、传统和文化。 这种关系正是盖达尔•阿利耶夫总统和纳扎尔巴耶夫总统优秀政策下取得的成就，而我们的现任总统伊利哈姆•阿利耶夫也在延续着这一友好邻国关系。"阿塞拜疆文化部副部长塞夫达•马梅达力说。



值得一提的是，在《金人世界巡展》国际项目框架内举办的《伟大草原遗迹：珠宝艺术中的珍宝》展览会上展出的珠宝作品，反映了欧亚大陆草原文化的独特风格和特点，而这些展品只是漫漫历史中那些不为人知的大师们留下的一小部分文化遗产。



《金人世界巡展》国际项目路线包括独联体、亚洲、欧洲及美洲国家。该项目实施期为2018-2021年。



【编译：达娜】