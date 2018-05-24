哈萨克斯坦和阿塞拜疆将扩大双边经贸合作

哈通社/巴库/5月24日-哈萨克斯坦-阿塞拜疆商业论坛在阿塞拜疆首都巴库举行。论坛就发展哈萨克斯坦商标等问题展开讨论。

论坛由我国驻阿塞拜疆使馆与AZPROMO阿塞拜疆出口和投资促进基金会共同支持举办。



来自哈萨克斯坦和阿塞拜疆机械工程、建筑、电力、铁路、家具和食品工业等领域的约50名企业代表参加了此次论坛。



AZPROMO阿塞拜疆出口和投资促进基金会主席如法特•马曼多夫在商业论坛开幕式上表示，哈萨克斯坦和阿塞拜疆的友好关系与两国的政治关系密切相关。

他还强调了目前的双边贸易额和投资额达到了新的水平，并表示相信此次论坛将深化两国互利贸易关系。



我国驻阿塞拜疆大使贝比特•伊萨巴耶夫表示，阿塞拜疆的高加索地区是哈萨克斯坦的重要贸易和经济伙伴。他还表示，两国领导人曾指示增加产品数量，使双边贸易额在2020年前增长2-2.5倍。



论坛期间，KazakhExport出口保险公司与AZPROMO签署合作协议。此外，两国企业还举行了B2B会议。



值得一提的是，哈萨克斯坦代表团对巴库进行访问期间，与阿塞拜疆能源部、运输管理局、阿塞拜疆铁路公司、AZPROMO、АзериЫшыг、BakuBus等部门和企业代表进行会面。



【编译：达娜】