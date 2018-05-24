阿塔穆库罗夫：哈萨克斯坦国防工业综合体有意同全球大型企业展开合作

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 -- 哈萨克斯坦国防和航空航天工业部部长贝布特•阿塔穆库罗夫24日在第五届"KADEX-2018"框架下举行的"ADVANCED DEF TECH"科学和实践会议上表示，哈萨克斯坦有意在国防工业领域同全球大型企业展开合作。

"哈萨克斯坦国防工业综合体在国家经济上具有重要意义，具有较大的出口潜力。此外，它不仅对军事能力，还将对公民部门产生影响。根据纳扎尔巴耶夫总统的相关工作指示，我们将有效发展国防工业综合体作为目标。目前，哈萨克斯坦国防综合体成为拥有9000名员工，结合40家企业的大型科学系统。除此之外，还包括通过额外的合同开展工作的近60家企业。近几年，通过合作实现技术转让的合资企业也开始在国内运作。" 阿塔穆库罗夫说。

会议期间，国防和航空航天工业部部长还就哈萨克斯坦企业生产的各类军事武器进行了介绍。

部长表示，哈萨克斯坦国防工业综合体仍未发挥其真正的潜力。为相关领域进一步发展应加深复兴工作。为了将老旧生产设施进行现代化更新，目前相关发展规划也已制定。国防工业综合体需要最新领先技术项目。因此，综合体现处于开放状态，时刻准备展开合作，并邀请全球大型企业入驻我们的平台。

据阿塔穆库罗夫介绍，哈萨克斯坦政府目前非常注重科学领域的发展。

部长还表示，国防和航空航天工业部成立了科学和技术委员会，该委员会将考虑所有潜在合作项目。国防和航空航天工业部愿意开展开放性对话。

值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统23日出席了第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展开幕仪式，装备展将持续至5月26日。此次展会吸引了来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚、土耳其、约旦、阿塞拜疆、以色列、意大利等40多个国家的代表与会。展览期间，将展出近28个国家的318家企业带来的各类型军事装备。装备展主办方为哈萨克斯坦国防和航空航天工业部、"哈萨克斯坦工程"国有公司。

【翻译：冰山】