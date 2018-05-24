我国军工企业向外商介绍哈萨克斯坦国产军工产品
"此次第五届‘KADEX-2018'装备展正值‘哈萨克斯坦工程'国有公司的15周年之际举行。对于企业来说，本次装备展具有重要意义。我们将展示公司的所有潜力，介绍我们的工作业务。此外，还将在展会中会见潜在合作伙伴，发掘国防工业综合体的新机遇。" 库尔曼哈利耶夫。
会议期间，库尔曼哈利耶夫就"哈萨克斯坦工程"国有企业工作情况进行了介绍。
库尔曼哈利耶夫表示，"哈萨克斯坦工程"国有企业是哈萨克斯坦国防工业综合体领域的控股公司。旗下共有多家汽车制造公司。公司多领域科技基础覆盖从生产到使用的一系列工序。因此，每个企业都拥有各自的经验。控股公司将管理所有旗下公司生产、技术、财政、人员政策等问题。这些因素同时证明了"哈萨克斯坦工程"国有公司的巨大潜力。
据他介绍，"哈萨克斯坦工程"国有公司近20家旗下企业均参加了此次第五届"KADEX-2018"装备展，并展示了海陆空领域最新武器。
库尔曼哈利耶夫表示, "哈萨克斯坦工程"国有公司的产品有望吸引参观者们极大的关注。参展产品包括，轮式装甲车"阿尔兰"、电子光学产品、热成像仪、军事管理模块、船只以及各类通讯设备。装甲车中有Т-72型坦克、BMP-1、BMP-2以及BTP-70等。
他还表示，根据国家总统下达的工作任务，国防工业综合体9家企业将在未来几年内得到技术复兴。
库尔曼哈利耶夫指出，"哈萨克斯坦工程"国有公司将有效管理国防工业综合体领域的旗下企业。此外，企业还有意同所有潜在合作对象开展业务并建立互利合作关系。
值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统23日出席了第5届"KADEX-2018"国际武器与军事装备展开幕仪式，装备展将持续至5月26日。此次展会吸引了来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯、亚美尼亚、土耳其、约旦、阿塞拜疆、以色列、意大利等40多个国家的代表与会。展览期间，将展出近28个国家的318家企业带来的各类型军事装备。装备展主办方为哈萨克斯坦国防和航空航天工业部、"哈萨克斯坦工程"国有公司。
【编译：冰山】