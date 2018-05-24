集安组织安全会议秘书委员会会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/5月24日 -- 哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫24日在阿斯塔纳主持召开集体安全条约组织安全会议秘书委员会会议。

哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦安全会议秘书和集安组织秘书长尤里•哈恰图罗夫出席会议。

与会者就国际局势热点问题交换意见，并就该组织成员国安全问题、共同采取行动应对挑战和风险问题进行了讨论。

叶尔梅克巴耶夫表示，集安组织成员国对当前国际局势发展进程持有共同立场。他同时还指出，形成的问题需要各方面的分析和尽早通过决定消除面临的挑战和风险。

会议还就调解民族之间紧张局势可能性交换了意见。

根据会议结果，与会者签署了进一步加强集安组织安全会议秘书委员会各机关之间的合作协议。其中包括打击恐怖主义和非法贩毒，以及非法移民等领域的合作。

纳扎尔巴耶夫总统在会议召开前会见出席会议的各国代表时表示，哈萨克斯坦加入集安组织是保障国家安全的重要机制之一。

据了解，哈萨克斯坦在担任集安组织轮值主席国期间，计划于今年下半年在阿斯塔纳召开国家元首峰会。

【编译：小穆】