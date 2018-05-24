哈萨克斯坦发现高鼻羚羊的新栖息地

哈通社/阿斯塔纳/5月24日-据生物多样性保护协会消息，该协会对我国3个地区的高鼻羚羊种群栖息情况进行了监测工作。

消息称，此次监测工作由3个实地小组于5月10-20日期间进行。



"十年内我们首次在乌斯秋尔特高原地区发现了羚羊的栖息地。该地区的羚羊数量最少（2017年-2700只）。今年，我们通过卫星图像寻找到了300个高鼻羚羊的栖息地，其中包括57只新生小羚羊，我们对43只做了标记工作。"工作人员介绍说。



别特帕克达拉草原地区的高鼻羚羊的栖息地位于Irgiz-Torgay国家自然保护区，该地区的羚羊数量超过1万只，工作人员对其中220只羚羊做了标记，测量了其体重及身高，并手机了生物样本以进行疾病检查及研究。



而乌拉尔地区的监测工作在四个区域进行，620只羚羊被做了标记。



"此次监测工作进行的比较顺利，高鼻羚羊的数量年年都在增长。"《金草原》国际自然保护项目协调员斯特芬•苏特尔说。



实地考察工作结束后，专家组与北哈州一学校的学生和老师进行了会面。学生们就关于增加高鼻羚羊数量措施及自然研究等话题进行了提问。



【编译：达娜】