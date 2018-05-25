“最后的铃声”今日在全国各地校园敲响

哈通社/阿斯塔纳/5月25日 - 根据传统，25日，哈萨克斯坦全国各地的学校为即将毕业的高中学子们敲响"最后的铃声"，庆祝这些年轻人完成基础教育，离开校园，掀开人生的新篇章。

据教育和科学部统计，今年共有14.7万人完成为期12年的学业，其中7000余人以全优成绩毕业并获得"金质奖状"。



敲响"最后的铃声"，是哈萨克斯坦延续多年的传统活动。





所有学生在这一天会身着正装，佩戴象征毕业的绶带，接受校长、教师的祝福，并由优秀毕业学子在校园广场上摇动手中的铃铛，宣布下课。





此刻响起的铃声，也将是这些毕业生们最后一次以学生身份在校园中听到的下课铃。



在校园内的庆典结束后，毕业生们会走出校园，到公园、广场、咖啡屋、饭店和俱乐部去。这一天，在全国不同城市的大街小巷，都能看到毕业生们充满活力的身影。



与往年不同的是，今年经教育部门和家长委员会的讨论，取消了放飞气球的传统项目。毕业舞会将不再由校方组织，而是转为学生自行筹办。





值得一提的是，今年是首批接受12年教育学制的学生毕业。



在全国范围内，南哈州是毕业人数最多的地区，今年共有33766名南哈学子毕业。也就是说，每5个毕业生中就有一人来自南哈州 。



全国统一高考将自6月20日开始，这将是大部分有意深造的高中毕业生即将面临的第一个考验。



祝你们前途无量！





【编辑：木合塔尔·木拉提】



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