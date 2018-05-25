阿联酋投资商有意在阿特劳州落实投资项目

哈通社/阿特劳/5月25日 -- 阿特劳州州长努尔兰•诺海耶夫25日同奥地利"Borealis"公司负责人举行会谈。

消息称，纳扎尔巴耶夫总统于今年3月24日对阿联酋进行的正式访问框架下签署了关于在阿特劳州落实天然气化工项目的合作重要文件。其中包括哈萨克斯坦能源部、"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金与澳大利亚Borealis公司之间关于在阿拉特州建立天然气-化工综合体协议以及收购聚丙烯生产厂部分股份问题互相谅解备忘录。



阿特劳州州长努尔兰•诺海耶夫同奥地利"Borealis"公司负责人举行会谈，投资商们此次对阿特劳州的访问旨在进一步深入了解阿特劳州。

据"Borealis"公司执行总裁阿尔弗雷德·斯特尔恩格介绍，公司代表此行是对哈萨克斯坦的首次访问。斯特尔恩格还就投资商们对哈萨克斯坦的投资兴趣进行了介绍。



斯特尔恩格表示，"Borealis"公司聚乙烯和聚丙烯生产领域的领导企业之一，公司从阿布扎比开始进入亚洲市场经历了漫长的过程。公司拥有高科技，并且愿意参与这一拥有巨大吸引力的项目。

会谈期间，阿特劳市市长赛力克·沙普肯诺夫向投资商们就地区首府的社会基础设施进行了介绍。

阿特劳州州长指出，将为在该地区实施的投资项目提供一切必要的援助。



"纳扎尔巴耶夫总统注重国家吸引外资问题。哈萨克斯坦具有巨大的潜力。为此，需要吸引先进科技和优秀的专业人才。我们时刻准备开展有成效的合作项目。

据悉，哈萨克斯坦能源部副部长马祖姆•穆尔扎哈利耶夫以及"综合化工"公司领导层出席会议。

值得一提的是，Borealis公司是生产聚乙烯的全球四大企业之一。阿联酋公司阿布达比创投拥有其64%股份，奥地利OMV公司拥有36%股份。

【翻译：冰山】