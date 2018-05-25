联合国秘书长对美国取消朝美峰会深表关切

哈通社/阿斯塔纳/5月25日 -- 据联合国新闻处消息，正在日内瓦访问的联合国秘书长古特雷斯今天对美国取消预定于6月中旬举行的朝美峰会深表关切。他同时对朝鲜据报道关闭了丰溪里核试验场表示欢迎。

在日内瓦向新闻界发表谈话时，秘书长古特雷斯说："我对目前美国取消计划中的与朝鲜领导人之间在新加坡的会议深感关切。 我敦促各方继续进行对话，找到实现朝鲜半岛和平与可核查的无核化的道路。"

在此之前，古特雷斯当天通过发言人发表声明，对朝鲜据报道关闭了在丰溪里的核试验场表示欢迎。

古特雷斯表示，令人遗憾的是，国际专家没有被邀请在现场见证关闭。 他希望这项建立信任的措施将有助于当前旨在实现可持续和平和可核查的朝鲜半岛无核化的努力。

朝鲜半岛核问题在经过2017年的高度紧张之后，2018年年初以来，局势出现缓和。朝鲜、韩国与美国进行了各种形式的双边和三边接触。朝鲜还决定从2018年4月21日起中止核试验与洲际弹道导弹发射试验，并将废弃北部的丰溪里核试验场。4月底，朝鲜最高领导人金正恩和韩国总统文在寅在板门店举行了会晤，并达成了《有关朝鲜半岛的和平、繁荣和统一的板门店宣言》。朝鲜最高领导人金正恩与美国总统特朗普原本预定于6月12日在新加坡举行会晤。