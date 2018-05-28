“阿斯塔纳-全球性城市”国际研讨会将在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/5月28日-据外交部新闻消息，为庆祝阿斯塔纳市成立20周年，我国外交部将与首任总统图书馆联合于6月5日举办以"阿斯塔纳-全球性城市"为主题的国际研讨会。

消息称，此次研讨会将分为几场主题会议。第一场会议旨在讨论加强互信与合作的新思路，以解决区域乃至世界的发展与安全问题。



而在第二场"智慧城市"主题会议中，与会者将讨论调动国际和国内业务以实施城市智能技术并进一步推广阿斯塔纳等问题。



第三场主题会议将致力于发展阿斯塔纳的金融、贸易和交通等领域，讨论阿斯塔纳在"一带一路"倡议和东西方对话中的起到的重要作用，以及哈萨克斯坦在区域和国际贸易与发展中的深层潜力。



此外，此次研讨会还将投标关注阿斯塔纳国际金融中心、国际绿色科技中心以及阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园的工作计划及相关项目。



值得一提的是，意大利前外长佛朗哥•弗拉蒂尼、伊斯兰合作组织前秘书长伊克梅列丁•伊赫萨诺格鲁、上海合作组织前秘书长穆拉特别克•伊马纳利耶夫、联合国副秘书长叙利亚问题特使拉姆齐•伊泽林丁•拉姆齐，以及议员、其他国际组织等代表将出席此次会议。



【编译：达娜】