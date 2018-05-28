哈萨克斯坦-中国外交部磋商会议在北京举行

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 - 据哈萨克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦和中国外交部就领事问题进行了磋商。

外交部通报称，哈中外交部领事问题磋商会议上周在中国首都北京举行。



参会的哈中两国外交部代表团分别由哈萨克斯坦外交部领事司司长阿尔达克•马迪耶夫和中国外交部领事司司长郭少春带队。



消息称，与会双方就哈中两国在领事领域双边合作、两国公民权利和利益的保护，以及哈中两国居民相互旅行有关的各类问题进行了讨论。



外交部的通报中还表示，哈萨克斯坦代表团在会上谈到了从中国移民至哈萨克斯坦以及获得哈萨克斯坦国籍的中国哈萨克族裔群体的相关问题。



通报称，哈方坚定的要求中方客观和公正的对待在中国因涉嫌"双重国籍"问题而被关押的哈萨克族裔人员，并予以释放。双方一致同意制定联合方案以妥善处理与新疆哈萨克人有关的问题。



此外，磋商会上，双方就进一步简化哈中两国签证问题进行了讨论。



双方在会上交换了有关两国公民在两国国际机场相互进出和过境有关的信息。



通报称，在充分考虑到签证政策领域问题的技术性质的前提下，双方均表达了为两国居民往来提供便利的意愿，并承诺将继续举行此类双边磋商。



【编译：木合塔尔·木拉提】