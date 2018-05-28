哈萨克斯坦非政府组织数量将得到大幅缩减

哈通社/阿斯塔纳/5月28日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）社会文化发展和科学委员会28日召开会议讨论关于非政府组织相关法案。

哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部副部长阿布扎勒•努肯诺夫表示，法案中提到了许多旨在提高政府采购有效性的相关提议。今年，为落实社会重要倡议提供了193亿坚戈资金支持，较两年前增长2倍。



"法案框架下，制定了名为‘形成政府采购潜力'定义。非政府组织和普通公民可以通过提交他们的建议，并为政府采购潜力的形成做出贡献。其次，还制定了‘政府采购潜力结果评估'定义。以此，将有望提高公民对所提供服务质量的满意度以及项目有效性。" 努肯诺夫说。



另外，法案还考虑了对政府采购质量、内容和条款引进统一要求及社会项目评估制度。





努肯诺夫还表示，相关政府部门同非政府组织明确了政府采购框架下的服务类型。其中包括咨询、研究、信息和方法、资源中心工作安排以及举办活动事项等。



目前，相关文件正在制定中。此外，还计划对非政府组织奖金和配额发放制度进行改进。



会议期间，宗教事务和社会组织管理部副部长还表示，政府计划缩减非政府组织的数量。



努肯诺夫指出，该法案还将有望对相关政府机构进行汇报的非政府组织名单进行优化。因此，非政府组织数量预计将减少近2.5倍。



值得一提的是，社会文化发展和科学委员会28日召开会议通过了该法案并就提交至参议院全体会议进行讨论一事达成共识。



【编译：冰山】