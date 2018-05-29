哈萨克斯坦参议院议长会见中国全国人大代表团

哈通社/阿斯塔纳/5月29日-据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫日前接待由中国全国人民代表大会常务委员会副委员长艾力更•依明巴海率领的代表团。

会议期间，托卡耶夫表示。通过纳扎尔巴耶夫总统和习近平主席的优秀政策，哈中两国建立了全面的战略伙伴关系。



他表示，纳扎尔巴耶夫总统将于6月对中国进行的国事访问，并出席在中国青岛举行的上合峰会，这将为双边关系带来新动力。



他还提到我国为加强宗教和文明对话所做出的行动，并强调第六届世界和传统宗教领袖大会将于今年10月10-11日在阿斯塔纳召开。



依明巴海也强调中国有意进一步深化两国的合作关系，并表示将为上合峰会的圆满召开创造条件。



此外，依明巴海邀请托卡耶夫参加在中国举行的联合讨论会。



他还呼吁双方在确保安全和反恐的立法措施方面加强交流，并建议在研究和科学、教育和文化领域方面加强合作。



会面期间，双方还表示，在"光明大道"计划和"一带一路"倡议相对接的框架下，应大力推动两国经贸、运输和物流合作，使其迈上新台阶。



最后，托卡耶夫表示，即使是在许多领域建立战略合作关系的邻国也可能会存在问题，只有通过外交磋商谈判才能解决。



【编译：达娜】