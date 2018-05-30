能源部部长：俄罗斯汽油价格的上涨不会对国内市场产生影响

哈通社/阿斯塔纳/5月30日-哈萨克斯坦能源部部长哈纳特•波兹姆巴耶夫就汽油价格上涨的可能性表达个人看法。

"影响燃油市场价格的因素主要有两点。第一点是俄罗斯汽油价格的上涨；第二点，我国目前的汽油库存比国内市场需求高出1.5倍。事实上，我们的工厂和贸易商需要汽油。因此，我们要把握好平衡点，向炼油厂出售汽油。此外，由于我国两个炼油厂进行了现代化升级，汽油的积累也逐渐增加。" 波兹姆巴耶夫对记者说。



他表示，经过现代化升级的炼油厂将能够提供高辛烷值的95号和92号汽油。



"根据前四个月个前五个月的统计来看，目前我国国内市场中90％的汽油来自国内炼油厂，而10%的需求量则来自俄罗斯。因此，我提到的两点因素成为了影响汽油价格的主要原因。然而目前，俄罗斯汽油价格的上涨对我国国内市场并没有产生显著影响。也就是说，我国汽油供应的增加对燃油市场价格产生了更多的影响。众所周知，哈萨克斯坦国家石油天然气公司此前降低了汽油价格，它公司作为国内市场的重要角色，其他公司则会参考它的决定。如果该公司提高了汽油价格，这也并不意味着需求量的增加。因此，两个因素之间必定会有一个平衡点。"部长说。



【编译：达娜】