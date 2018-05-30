探访哈萨克斯坦的心脏——总统府

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 -- 位于首都阿斯塔纳的总统府（Ақорда）目前已成为哈萨克斯坦的象征之一，同时也是独立哈萨克斯坦的魅力所在。首都阿斯塔纳20周年之际，哈通社将为大家介绍这一哈萨克斯坦最重要的建筑。

总统府 - 不仅是哈萨克斯坦主要建筑，同时也是在阿斯塔纳新市区所建的首批建筑作品之一。总统府由哈萨克斯坦和国外顶尖建筑师们组成的团队共同设计。

总统府独特的设计工作吸引了来自全球10个国家的专家人员参与。建筑师们在设计过程中基于哈萨克民族元素引入了东方及欧洲建筑风格。



走进总统府的第一刻迎面而来的是中央大厅，主要举行隆重欢迎仪式。大厅面积为1800平方米，内设40多个装饰吊灯，位于大厅中央部分的大型主吊灯穿透着一、二层楼，并展示出了别具一格的亮丽。



总统府第一层主要包括举行总统接待仪式的大厅、国家元首及新闻媒体代表接待室、新闻发布中心以及室内花园。

以古典风格设计的接待大厅体现出了特别的美感，大厅的周围有螺旋形的柱子，还设有音乐演奏台以及民族乐器模型。此外，接待大厅中央的哈萨克风格大理石地板非常引人注目。



位于总统府第一层的新闻发布大厅提供了所有必备条件，其圆形大厅顶部能够营造出独特的音响效果。

另外，总统府第二层则主要是相关工作人员们的办公室。



总统府第三层主要包括"东方大厅"、"云石厅"。"东方大厅"设计灵感来源于大毡房，大厅内还能看到东方风格的沙发。"云石厅" 许多地方均采用云石岩制成，包括大厅内的桌椅。



"云石厅"具有一个相当正式的地位， 这里将举行纳扎尔巴耶夫总统和其他国家元首、政府领导出席的首脑会议文件签署仪式以及外交使节递交国书仪式、国家奖项颁发仪式等正式活动。

总统府"金色大厅"中主要举行哈萨克斯坦总统与其他国家元首、政府领导之间的中小范围会谈以及同外国代表团和驻哈大使们之间的会谈。



总统府第三层还包括举行总统与其他国家元首、政府领导以及外国代表团之间高级会议的椭圆形大厅、贵宾接待室（主要接待举行提交国书仪式后的外交使节）以及举行哈萨克斯坦安全会议例行会议大厅。

总统府第四层主要包括哈萨克斯坦总统召开高级别会议，总统同各部门、政党以及社会代表举行会议的圆顶大厅。此外，第四层还设有总统图书馆以及同各地区政府领导举行会议的大厅。



无论从哪一个方向看总统府，它一贯展现出了其特有的壮观景色。总统府建造工程于2001年开工，并于2004年12月正式交付使用。建筑总面积为3.6万平方米，地基直到屋顶高86米。



【翻译：冰山】