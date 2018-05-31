政治迫害和大饥荒受害者纪念日之际 纳扎尔巴耶夫总统发表告国民书

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 --在哈萨克斯坦政治迫害和大饥荒受害者纪念日之际，总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫31日向全国人民发表吿国民书。

"亲爱的同胞们！今天是政治迫害和大饥荒受害者纪念日。我们需要了解人民们在20世纪所经历的悲惨事故的根源和原因。1917年发生的十月革命和苏联内战、传统生活方式的崩溃、苏联政府对农业进行快速集体化运动以及随后发生的大饥荒和暴力停止了国家的进步发展。因此，我们的人民遭受了全世界罕见的人口损失。1929-1933年期间，牺牲者人数达到了200万人，另有近100万人为了生存被迫逃离了家园。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，随后人民迎来的是政治压迫，前苏联当局对哈萨克社会的精英人士进行了大范围的屠杀。



"10.3万人因政治原因被定罪，其中2.5万人被判处死刑。哈萨克斯坦境内建立可11所集中营，并使政治罪犯和他们的家人在那里受尽折磨。除了哈萨克人民外，被迫迁移到哈萨克斯坦境内的150万其他民族群众也经历了政治镇压，但在哈萨克人民的关怀和帮助下，这些历经磨难的人得以免受更可怕的后果。这一切苦难，都是在‘共产主义的光明未来'口号下带来的悲惨后果。当进步发展被革命所取代，最终得到的结果就是如此。各地竖立的‘感谢哈萨克人民'纪念碑体现了在哈萨克土地上找到庇护的各族人民真诚的谢意。"纳扎尔巴耶夫总统说。



据总统介绍，尽管损失惨重，人民没有屈服于压迫，并保留了其独特的民族特性和高尚的品质。



纳扎尔巴耶夫总统表示，人民将永远铭记这一可怕的考验，深知独立的宝贵并竭尽全力的捍卫它。



通过这些历史上真实的故事，后辈们将体会到历史的惨痛并意识到自由的无上价值。



总统强调，哈萨克斯坦的社会团结和民族间和谐、稳定的国家经济，以及与日俱增的国际名誉，将成为避免在20世纪所经历暴力再次发生的保证。



总统表示，全国人民需要珍惜目前所获得的成就，以便上世纪的悲惨阶段永远不会重复。



【编译：冰山】