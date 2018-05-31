参议院通过旨在改进独联体经济法院规约的相关法案

哈通社/阿斯塔纳/5月30日 -- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）31日召开全体会议并通过《关于批准1992年7月6日所签署的独联体经济法院地位和经济法院规约的协定进行补充》法案。

全体会议期间，哈萨克斯坦司法部部长马拉特•别克塔耶夫就该法案进行了介绍。



"议定书将对协议和该组织规约进行修改。它旨在根据独联体法院较小负荷，并对其进行改革。新法案将使独联体法院根据‘ad hoc'原则转换为新的工作格式。所有成员国将各自选出法官，并将他们的信息提交至独联体法院。为了处理特别案件，将成立由3名法官组成的协商会。" 别克塔耶夫说。



据他介绍，法官们只需出席在明斯克举行的口头听证会，这将大大减少国家以支付独联体法院相关费用的财政预算。



"2015年，哈萨克斯坦曾支付5100万坚戈，而根据新格式今年将分配850万坚戈。批准议定书将使独联体的法律框架得到进一步改进。"司法部部长说。



根据此前报道，各成员国在既定配额内将独自选出2名法官。哈萨克斯坦最高法院将同总统协商确定法官候选人。2017年1月，哈萨克斯坦曾派出两名法官候选人。新格式"ad hoc"将为独联体法官领取稳定薪资创造机遇。因此，独联体经济法院预算也将会得到减少，其中包括哈萨克斯坦的份额。



【编译：冰山】