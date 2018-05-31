参议院通过关于明确安全会议法律地位的法案

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 -- 参议院（议会上院）31日召开全体会议并一致通过《关于哈萨克斯坦共和国安全会议》法案。

"《关于哈萨克斯坦共和国安全会议》的法案根据《关于哈萨克斯坦共和国总统》宪法第三十三条制定。法案旨在明确哈萨克斯坦共和国安全会议的法律地位、权限以及组织工作。因此，还旨在将安全会议作为宪法机构予以承认。"会议上就该法案进行介绍的司法部部长马拉特•别克塔耶夫说。



据他介绍，该法案由三部分组成。第一部分，明确安全会议的法律地位、基础工作、职务等。安全会议职务包括审议关于国家安全、国防能力等方面的国家政策，对国家机构及组织就该领域的活动进行了协调。此外，还包括根据哈萨克斯坦共和国立法和安全会议主席的决定处理其他工作。



"法案第二部分旨在明确安全会议主席和成员以及安全会议的相关权限。其中主要包括：落实安全会议管理工作、召开会议及紧急会议、批准安全会议相关条例以及实施法案规定的其他权限。关于安全会议相关事项进行信息分析及组织工作将由隶属安全会议的办公厅进行负责。" 别克塔耶夫说。



据了解，法案第三部分旨在明确安全会议和安全会议办公厅资金问题以及法案生效程序。安全会议和安全会议办公厅将根据法案规定由国家财政预算提供资金支持。



据悉，参议院已将该法案提交至总统签署批准。



【编译：冰山】