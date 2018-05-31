阿克托别将开通主题为”迪玛希的家乡“的粉丝旅游专线

哈通社/阿克托别/5月31日 -来自世界各国的迪玛希粉丝团体负责人已抵达阿克托别市，当地将为这些来宾专程安排主题为"迪玛希的家乡"的旅游线路。

迪玛希•库达伊别尔艮已于日前抵达家乡阿克托别。而31日开始，抵达阿克托别市的迪玛希各国粉丝团负责人们，将参观当地的学校。



正如此前报道，"哈萨克旅游"国有公司将负责接待来自中国、美国、德国、马来西亚、日本、波兰、法国、芬兰、新西兰、俄罗斯、乌克兰的迪玛希粉丝团负责人。



阿克托别州对外联络和旅游管理局携手"哈萨克旅游"国有公司，在"迪玛希旅游"计划框架下，启动了"迪玛希的家乡"旅游线路方案。



方案旨在宣传哈萨克斯坦旅游潜力并向来宾介绍迪玛希•库达伊别尔艮的家乡。



组织方30日发布的通告称："线路总计7天，自明天（31日）开始直至6月6日结束。来自中国、美国、德国、马来西亚、日本、波兰、法国、芬兰、新西兰、俄罗斯、乌克兰等国家，以及哈萨克斯坦的迪玛希粉丝团负责人，将在阿克托别市度过第一天。来宾总数为25人。他们将游览阿克托别市的主要景点和观光区，参观迪玛希的母校，并出席‘幸福的儿童-2018'首届儿童声乐大赛。他们还将参加迪玛希的声乐老师、哈萨克斯坦功勋艺术家马拉特•阿伊特莫夫主持的艺术课程，并同迪玛希的祖父祖母及其他家庭成员见面。"



据悉，在参观迪玛希的母校期间，来宾们将可以看到歌手学生时代的成绩等物品，并参观他接受教育的课堂，同曾教授过迪玛希的几位教师面对面交流，了解歌手鲜为人知的少年时光。



消息称，主办方计划为全球各地的迪玛希粉丝开设这一旅游专线服务。



【编译：木合塔尔·木拉提】