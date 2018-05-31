欧足联更新欧战积分排名：哈萨克斯坦上升一位

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 -- 欧足联官网近日公布2017/18赛季俱乐部欧战积分排名。

据哈萨克斯坦足球协会透露，哈萨克斯坦超挪威、斯洛伐克以及匈牙利等国家，位列第28位。

哈萨克斯坦俱乐部欧战总积分为18.125分。

根据2016/17赛季统计数据，哈萨克斯坦曾积15.250分，位列29位。

另外，阿斯塔纳队积21.750分，位列第67位。阿斯塔纳队曾在2016/17赛季积13.750分，位列第118位。

值得一提的是，欧洲足协系数（UEFA Coefficient）是由欧洲足球协会联盟发布的数据，用意在于为各大欧洲球会或国家队于赛事中进行排名。一共有三项不同的数据：国家队系数、国家系数以及球会系数。国家系数是用来决定各国于欧洲冠军联赛及欧霸杯的席位数目。国家系数的计算是根据各国球会于欧洲冠军联赛及欧霸杯过去五年的成绩，计算出每家球会的积分后，再综合每个成员国中所有辖下球会的积分总和,并除以该国当季参与欧战的队数，便会得出该国当季的系数。最后加上最近五季的系数，便会得出最终的国家系数。

【翻译：冰山】