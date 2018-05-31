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    人工智能索菲亚将被邀请至阿斯塔纳

    20:57, 31 五月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/5月31日- G-Global国际秘书处第一副秘书穆拉特•卡热木萨科夫在为外交使团召开的媒体见面会上表示，历史上首个获得公民身份的机器人索菲亚将被邀请参加《全球性丝绸之路》国际论坛。

    "摩根大通国际业务主席雅各布-弗兰克尔(Jacob Frenkel)、保加利亚前总统彼得•斯托扬诺夫、本•戈策尔等人物将作为演讲人出席论坛。众所周知，世界上最先进的人工智能索菲亚就是由这些人策划和制作。我认为，索菲亚的出席将成为该论坛最有趣的亮点之一。"他说。

    此外，他表示，鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫、全球记忆银行（Global Bank of Memories）总监马克•金兹堡、"卡巴斯基实验室"的联合创始人纳塔利娅•卡斯帕斯科、前波兰总统亚历山大•可瓦斯涅夫斯基、诺贝尔得主Rae Kwon CHUNG教授等人也将出席论坛。

    《全球性丝绸之路》国际论坛将于7月2-3日在阿斯塔纳召开。

    此外，在论坛框架内还将举行体育运动赛事。例如，丝绸之路沿线国家的各城市市长们将与我国代表们进行"丝绸之路杯"足球友谊赛。

    【编译：达娜】

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