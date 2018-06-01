哈萨克斯坦总统：上合组织已成为多领域具有影响力的成功平台

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 - 在接受中国新华社独家采访时，哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫表示，成立已有17年历史的上海合作组织，已经得到了国际社会的认可，成为了一个具有影响力的覆盖多领域的成功平台。

采访中，纳扎尔巴耶夫总统指出，上合组织的协议和法律基础不断完善，拥有稳固的制度框架。时至今日，上合组织已成为在安全、经济和人文交流领域的主动合作机制。



谈及上合组织未来的发展规划，哈萨克斯坦总统认为，上合组织的潜力仍然没有得到完全的发挥。他在此指出了应重点关注的几个主要发展方向：



第一，经贸和投资的整合。有鉴于此，尽快组建上合发展银行和发展基金是十分必要的。



在推进上合组织和欧亚经济联盟国家各项计划与中国的"一带一路"国际倡议相对接的前提下，哈萨克斯坦对区域经贸合作的前景充满期待。这一领域的紧密合作，将为未来的上合自贸区成为现实创造必要的条件。



第二，在促进物流交通运输领域的合作方面有很多有利因素。在这一方向上，实际上已经迈出了第一步--2014年在杜尚别签署的旨在为国际交通物流创造有利条件的协议，已于去年生效。



第三，应该重视为上合组织成员国人民提供安全和绿色无污染的食品的问题。



哈萨克斯坦期待就这些问题，以及其他领域的各类议题，同上合组织成员国在即将举行的青岛峰会上进行讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】