参议院议长会见乌兹别克斯坦和白俄罗斯驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫31日会见乌兹别克斯坦和白俄罗斯两国驻哈大使。

在同乌兹别克斯坦大使尼亚兹霍德扎耶夫的会谈中，托卡耶夫议长首先向后者开始履行大使职务表示祝贺，并期待尼亚兹霍德扎耶夫大使在任期中为哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国之间传统友谊关系的不断深入发展作出贡献。



议长强调，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区主要的政治和经济伙伴。



"我们满意的看到，最近一段时间两国之间在各领域的合作呈现高速发展的态势。两国合作的这一趋势符合两国人民共同的愿景。"托卡耶夫说。



议长认为，两国领导人之间建立的相互信任与相互理解的关系，为两国间的战略合作关系不断发展打下了良好的基础。



会谈中，双方均强调指出，哈乌两国立法机构之间的合作有利于两国关系的良好发展。



托卡耶夫邀请乌兹别克斯坦最高议会议长在合适的时候访问哈萨克斯坦。





在同白俄罗斯驻哈大使尼奇卡索夫的会谈中，托卡耶夫议长重点谈及了加强议会间对话的问题。



议长高度评价了哈白两国立法机构在双边模式下，以及在独联体、集安组织和欧安组织议会框架下的合作。



议长强调指出，两国议会成员在各类国际组织框架下两国关系的发展中具有重要作用。



会谈中，双方就进一步加深两国议会间合作，以及哈白两国在经济贸易、物流交通、人文等领域合作的前景进行了讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】