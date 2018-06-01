哈通社/阿斯塔纳/6月1日 -- 阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）IT部门总监阿热伊·拉普宁1日在SAP Forum Astana 2018论坛上表示，阿斯塔纳国际金融中心将于7月推出一个专用平台，外国投资者们将通过该平台在无官僚壁垒的情况下开展相关业务。

"我们计划为商业形成'零官僚主义'环境。它将于2018年第四季度得到落实。商人或投资者们将轻松做到来AIFC的目的，包括成立公司、获得许可证、向税务机关报告等。此外，还将建立一个专为投资者们设计且程序简而易懂的网站。" 拉普宁说。

据他介绍，'零官僚主义'环境基于数字化业务的最佳实践，并将为投资者们无需担心文书工作创造便利。

AIFC首席数字官阿赛勒·吉恩巴耶娃指出，除了'零官僚主义'外，阿斯塔纳国际金融中心的仲裁中心、法院、金融监管服务也将实现数字化。

另外，阿斯塔纳国际金融中心还将对人工智能带来的风险进行预测。

据悉，阿斯塔纳国际金融中心正在落实实现整个公司购买流程自动化的SAP Ariba系统。该系统不仅将所有的采购都纳入统一格式，而且还将有效节省服务时间和人力资源。

【翻译：冰山】