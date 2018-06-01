萨金塔耶夫出席在杜尚别举行的独联体国家政府首脑理事会会议

哈通社/杜尚别/6月1日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫1日出席在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的独联体国家政府首脑理事会会议。

会议框架下，萨金塔耶夫同俄罗斯联邦总理德米特里•梅德韦杰夫和吉尔吉斯斯坦总理穆哈梅德哈利•阿布勒哈兹耶夫举行双边会谈。



消息称，塔吉克斯坦于2018年1月1日起正式担任独联体轮值主席国。此次政府首脑理事会会议前，塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙会见了独联体国家政府领导。会议主要就联合工作计划以及会议议程进行了讨论。





据了解，白俄罗斯总理科比亚科夫、吉尔吉斯斯坦总理阿布勒哈兹耶夫、俄罗斯联邦总理梅德韦杰夫、乌兹别克斯坦总理阿里波夫、塔吉克斯坦总理拉苏尔佐达、阿塞拜疆第一副总理阿尤博夫、亚美尼亚第一副总理米尔佐扬、土库曼斯坦副总理兼外交部长梅列多夫、摩尔多瓦常驻独联体代表索罗奇安以及独联体执行委员会主席兼执行秘书列别杰夫出席会议。





据了解，会议以传统小范围及大范围形式举行。



独联体国家政府首脑将在小范围会议上就经济合作的问题交换意见并讨论关于服务自由贸易协议草案的谈判过程。



据了解，与会各方计划在大范围会议期间签署关于能源创新发展和先进能源技术开发等领域合作协议以及关于建立和发展独联体国家知识产权市场的协议。



据悉，下一次独联体国家政府首脑理事会会议将于今年秋季在阿斯塔纳举行。



【编译：冰山】