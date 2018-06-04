哈通社/阿斯塔纳/6月4日 -- 受多重利空因素影响，国际油价高位回落，纽约轻质原油期货价格勉强维持在每桶65美元一线。这是国际油价连续第二周下挫，纽约原油主力期货价格下跌约3%，延续此前一周下跌近5%的颓势。

据人民网消息，截至当周最后一个交易日（6月1日）收盘时，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格下跌1.23美元，收于每桶65.81美元，跌幅为1.83％。8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.77美元，收于每桶76.79美元，跌幅为0.99％。

美国原油产量持续增加，加剧了原油价格冲高回落的趋势。美国油田技术服务公司贝克休斯6月1日发布的报告显示，当周美国运营的油田钻井数量比前一周增加2个至861个，该数据创2015年3月以来新高，显示美国页岩油厂商持续增产。国际能源机构（EIA）预计，美国原油日产量今年将达1072万桶，到2019年第四季度，美国原油产量或达到每日1200万桶，将对国际油价带来更大冲击。

此外，石油输出国组织和俄罗斯协商增产方案，也对油价构成下跌压力。俄罗斯能源部官员称，如果做出放松协议执行力度的决定，该国可以在数月内增产。欧佩克和非欧佩克产油国曾共同承诺，将在2018年底前将原油产量削减约180万桶，但他们将于6月22日至23日在维也纳召开会议，重新考虑并最终决定是否继续执行该减产计划。

还有报道称，投机资金获利离场，也是原油价格短期回调的诱因之一。从美国商品期货交易委员会统计的原油期货和期权持仓来看，5月份以来，非商业持仓多头一直呈现净减少趋势，这表明一部分投机资金在油价连续上涨后获利离场。

有分析指出，近期原油价格暴跌属于短暂回调，每桶70美元的价位不是纽约原油价格的顶点，80美元也不是布伦特原油价格的上限，后半年原油价格可能重拾升势，向更高的价格攀升。



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