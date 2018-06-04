《和平与仁慈交响乐》绘画作品展在首任总统图书馆举行

哈通社/阿斯塔纳/6月4日-主题为《和平与仁慈交响乐》的绘画作品展在首任总统图书馆举行。

此次活动由纳尔扎尔巴耶夫教育基金会组织，旨在庆祝阿斯塔纳20周年和纳扎尔巴耶夫教育基金会成立20周年。



值得一提的是，此次展览是总统图书馆与基金会在其合作备忘录框架内举办的首个活动。



"如今的阿斯塔纳不仅是国家首都，更成为了和平和谐之城。纳尔扎尔巴耶夫教育基金会为有才华的年轻人提供了帮助。毕竟，我们的青年一代将有望实现《哈萨克斯坦-2050》发展战略中所提到的目标，使国家发展成为一个具有竞争力的发达国家。而今天的活动证明了基金会为此打下了良好基础。在这里，我祝愿所有参加展会的学生们能够取得成功。"图书馆副馆长阿米尔罕•热合木扎诺夫说。







纳尔扎尔巴耶夫教育基金会副主席哈依沙•斯兹德阔娃表示，该基金会在总统的倡议下于20年前设立。



"今天，青年画家们将在此一展身手，老师们和父母们也将一同参加展会。这里展出的创造性作品是我们教育计划的成果之一。比赛从今年2月开始，老师和同学们都积极报名参加。此次作品展主题也是由我们的学生提议。我们的幼儿园和学校也举办过这些作品的小型展览。评委们从众多作品出选拔出了最优秀的作品参加展览。"她说。







来自基金会分支机构以及阿拉木图第一幼儿园的400多件学生作品在此次作品展上展出，其中包括绘画、拼贴画、蜡染、马赛克、绗缝等众多作品。



总统图书馆工作人员、联合国教科文组织俱乐部-儿童艺术学院、哈斯帖耶夫艺术学院等学校代表人参加了此次作品的评分工作。3-18岁之间的150多儿童青年作品获得入围。其中许多优秀作品获得了各奖项提名。



年轻画家们表示，他们通过作品描绘了内心灵魂、对生活的热爱，描绘了国家的团结与和谐以及对阿斯塔纳的热爱之情。























































【编译：达娜】