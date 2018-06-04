在哈外籍留学生对"精神文明复兴"规划表示支持

哈通社/阿拉木图/6月4日 -- 在哈外籍留学生代表们近日在阿尔法拉比哈萨克国立大学举行的题为"在外籍留学生眼里的哈萨克斯坦"电话会议上对纳扎尔巴耶夫总统署名文章"面向未来的计划：精神文明的复兴"表示支持。

消息称，题为"在外籍留学生眼里的哈萨克斯坦"的电话会议吸引哈萨克斯坦7所高等教育机构代表参与讨论，其中包括古米列夫国立欧亚大学、阿曼卓洛夫东哈州国立大学、吾铁穆索夫西哈州国家大学、阔兹巴耶夫北哈州国家大学、阿吾艾佐夫南哈州国家大学、哈萨克国家女子师范大学以及阿尔法拉比哈萨克国立大学。



会议期间，目前就读于阿尔法拉比哈萨克国立大学语言与基础教育系的意大利籍大学生达利娅•库瓦利亚表示对哈萨克斯坦的快速发展进程非常感兴趣。





"我来自意大利。虽然哈萨克斯坦是一个年轻的国家，但其快速的发展进程让我非常感兴趣。当我在自己的国家时，我对哈萨克斯坦了解甚少。我来这里是为了更多地了解这个年轻国家。为了升学深造我选择了阿尔法拉比哈萨克国立大学，我非常满意这里的教学基础和教师团队。因此，我对哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的署名文章‘面向未来的计划：精神文明的复兴'表示支持。" 库瓦利亚说。



据阿尔法拉比哈萨克国立大学"精神文明复兴"办公室项目负责人肯杰汗•马特詹诺夫表示，目前共有来自47个国家的留学生在阿尔法拉比国立大学接受教育。加上其余大学的外籍留学生数量，充分证明了哈萨克斯坦与外国大学生之间的高水平联系。





马特詹诺夫还指出，"精神文明复兴"规划框架下实施了一系列良好举措。在参与此次会议的外籍留学生们的所述意见中可以看出这些举措取得的成果。更多的外籍留学生来到哈萨克斯坦同时还证明了国家所获得的成就以及国际社会上的地位。



【编译：冰山】