前中国驻哈大使张汉晖：上合青岛峰会将给各成员国人民带来新惊喜

哈通社/阿斯塔纳/6月4日 -- 近期刚刚完成了驻哈任期回国的前任中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖，日前在中国官方媒体《人民日报》发表文章称，青岛峰会将是一个新起点，为上合组织的发展注入新动力、开辟新未来，给各成员国人民带来新惊喜

在这篇题为《蹚出一条共同发展之路》的随笔文章当中，张汉晖表示，哈萨克斯坦与中国是山水相连的友好邻邦，也是紧密合作的全面战略伙伴。中哈有1780公里的共同边界，5个边境口岸、两条铁路、4条天然气管道、一条石油管道联通两国。一直以来，双方都将对方的稳定、发展和振兴视为自身发展的良好机遇。



前驻哈大使回顾了习近平主席在哈国提出“一带一路”构想，以及哈萨克斯坦迅速启动“光明大道”经济计划相对接的往事。他强调：“如今，中哈合作的深度和广度前所未有，在很多方面具有引领性，中哈关系已成为邻国间关系的典范。”



张汉晖还指出作为实现民心相通的重要路径，中哈人文合作大有可为。哈萨克斯坦目前有5所孔子学院，1.4万名哈籍留学生在华深造，赴哈中国留学生也有约1400人，数量均为中亚之最。哈萨克斯坦电视台经常播放中国节目，《舌尖上的中国》《温州一家人》《琅琊榜》《伪装者》都深受当地百姓喜爱。走在街上，时有哈萨克斯坦人跟我说，中国的电视剧很好看。哈萨克斯坦歌手迪玛希在中国深受喜爱，也使他在哈的人气飙升，成为传递两国友谊的使者。

他表示，作为上合组织的创始成员国，17年里，哈萨克斯坦与中国一道，积极参与上合组织多边合作，为该组织的发展注入了源源动力。

"我们发展上合组织，就是以构建人类命运共同体为目标，要探索出一个模式，蹚出一条道，取得扎扎实实的成就。我相信，即将举行的青岛峰会将是一个新起点，为上合组织的发展注入新动力、开辟新未来，给各成员国人民带来新惊喜。"他说。



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