中国焦点：我们从上合青岛峰会期待什么？

哈通社/北京/6月4日 -- 据新华网消息，上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将于6月9日至10日在中国山东省沿海城市青岛举行，中国国家主席习近平将主持峰会。

消息称，青岛峰会将成为自印度和巴基斯坦于2017年阿斯塔纳峰会上正式成为成员国以来召开的首次峰会。

上海合作组织走过了近17年不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。

上合组织成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。

出席青岛峰会的国家有哪些？

上海合作组织八个成员国和四个观察员国领导人以及联合国等国际组织和机构负责人将出席峰会，并就上海合作组织发展现状和前景、新形势下各领域合作，以及重大国际和地区问题交换意见。

上海合作组织的正式成员国包括哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、印度以及巴基斯坦。观察员国家中有阿富汗、白俄罗斯、伊朗以及蒙古国。

峰会议程包括哪些？

中国国家主席习近平将为各方来宾举行欢迎宴会，并共同观赏灯光焰火艺术表演。

各国元首将在此次峰会全面总结17年来上合组织的发展经验，并倡导"上海精神"，还将讨论打击"三股势力"、毒品贩运、网络犯罪等问题。

青岛峰会还将围绕完善全球治理、巩固多边贸易体系，推进"一带一路"建设、提升区域经济合作整体水平等问题展开议论。

峰会期间，哈萨克斯坦、俄罗斯以及吉尔吉斯斯坦等国家总统将对中国进行国事访问，伊朗总统将对中国进行工作访问。

习近平将同其他有关国家领导人举行双边会晤。

达成新共识

此次上合峰会将全面总结17年来上海合作组织发展经验，继续大力弘扬互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的"上海精神"。

上合组织各成员国领导人将共同签署并发表青岛宣言，批准《上合组织成员国长期睦邻友好合作条约》未来5年实施纲要、未来3年打击"三股势力"合作纲要等10多份安全、经济、人文等领域的合作文件。

【编辑：冰山】