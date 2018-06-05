上合组织秘书长：阿斯塔纳--是上合大家庭的摇篮

哈通社/北京/6月5日 - 上海合作组织青岛峰会召开之际，上合组织秘书长拉希德•阿利莫夫高度评价了去年在哈萨克斯坦首都举行的阿斯塔纳峰会。

据哈通社驻华记者萨德克•阿克加诺夫报道，在4日举行的面向哈中两国记者的媒体见面会上回答哈通社记者提问时，上合秘书长说："阿斯塔纳--在上合扩员（注：印度和巴基斯坦加入组织）后，成为了上合大家庭的摇篮。当然，筹备好阿斯塔纳峰会当时对我们也是意义重大。当时我们在各个方向，包括准备关于新成员责任的文件等方面开展了许多工作。必须特别说明的是，在2005年我们在阿斯塔纳批准了印度和巴基斯坦成为上合组织的观察员国，12年后，还是在阿斯塔纳，这两个国家成为了组织的正式成员。换句话说，阿斯塔纳为上合组织换上了新的‘火车头'，牵引着八个‘车厢'走向了光明的未来。"





秘书长还介绍了在哈萨克斯坦担任上合组织轮值主席国期间，于2017年在上合组织总部举行上合首都介绍会的往事。值得一提的是，2017年阿斯塔纳市曾被宣布为"上合首都"。



阿利莫夫表示，这有着经济方面和实际意义上的考量，即将迎来20周年的"全球最年轻首都"完全可以成为组织的象征。





秘书长指出，在短暂的时间里，阿斯塔纳已经成为了重大国际事件的中心。



【编译：木合塔尔·木拉提】