欧安组织少数民族语言问题国际论坛在奥斯陆举行 哈萨克斯坦获高度评价

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 - 由欧洲安全与合作组织（欧安组织）少数民族问题高级专员办事处组织的主题为"语言政策与冲突预防：对关于少数民族语言权利的奥斯陆建议的重新审议"的国际论坛日前在挪威奥斯陆举行。

据《主权哈萨克斯坦报（EGEMEN QAZAQSTAN）》报道，总统办公厅民族和睦大会秘书处国际合作专员哈利姆詹•穆罕代表哈萨克斯坦出席了论坛。



会上，欧安组织少数民族问题高级专员兰贝托•赞尼尔、挪威外交部秘书艾顿•哈利威尔森、联合国少数民族事务特别报告员费尔南德•瓦尔捏向与会各国代表发表了介绍性发言。



著名政治家、挪威前外交部长及欧安组织少数民族问题专员克努特•沃莱贝克在有关奥斯陆落实情况的发言中强调，"欧安组织范围内少数民族的数量正在稳步增加"。



会上，哈利姆詹•穆罕向与会各方介绍了哈萨克斯坦民族和睦大会目前的各项工作情况，以及社会和谐与民族统一的哈萨克斯坦模式等。



据其介绍，在2017-2018学年，哈萨克斯坦共有27所学校为16442名学生提供乌兹别克语、维吾尔语、塔吉克语母语教学。此外全国140所混合学校中，有超过10万名在哈少数民族学生可接受本民族语言的教育课程。



沃莱贝克对其在哈萨克斯坦访问期间的所见所闻做出了高度评价，并强调称，"哈萨克斯坦是欧安组织主席国当中最成功的国家之一"。



沃莱贝克还表示计划将于明年再度访问哈萨克斯坦。



【编译：木合塔尔·木拉提】