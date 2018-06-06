投资和发展部长介绍外国投资者理事会的有效性

哈通社/阿斯塔纳/6月6日 -- 哈萨克斯坦投资和发展部部长杰恩斯•哈斯姆别克6日在首都阿斯塔纳举行的总统直属外国投资者理事会第31次全体会议上，就理事会迄今为止所做的相关工作进行了介绍。

"我们于去年举行了外国投资者理事会的第30次会议。会议中讨论了新能源问题，并向政府部门下达了15项工作任务。首先，政府于2017年7月11日通过了关于电力问题的法案。该法案中批准了工业企业能够建造替代能源设施。国家将购买该能源产品。根据该问题今年举行了多次国际拍卖会。迄今为止，共有近10项新能源项目在国内得到了落实。外国投资者对此非常感兴趣" 哈斯姆别克说。



据部长介绍，阿斯塔纳世博园区开设了绿色技术和投资项目国际发展中心。该中心建设问题也是在外国投资者理事会会议上所提出的。中心将为绿色技术领域吸引外资开展工作。

哈斯姆别克表示，根据会议议程，为了改善吸引外劳规定制订了相关具体措施。环保标准也得到了修改。这些都将考虑到新的环境法和移民法。此外，得到了关于采矿方面法律中"科学利用燃气"概念的明确定义。货币管理和税收问题目前也在进行磋商。

【翻译：冰山】