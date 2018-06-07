突厥语国家计划联合推出丝绸之路旅游套餐

哈通社/阿拉木图/6月7日-为吸引更多的美国及欧洲游客前来旅游，突厥议会成员国将联合推出旅游套餐路线。

消息称，在阿拉木图举行的突厥议会第12次会议上介绍了《现代丝绸之路》旅游套餐的价格等信息。各旅游公司代表参加了此次会议。



据了解，《现代丝绸之路》旅游套餐路线涵盖土耳其、阿塞拜疆、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦。游客将在14-16天之内游玩4个国家。



在哈萨克斯坦，游客们将前往阿拉木图、突厥斯坦和奇姆肯特进行参观。



"游客们将有机会参观到丝绸之路历史古迹，如霍贾•艾哈迈德•亚萨维陵墓等。当今的旅游业对文化纪念设施的需求很大。因为游客们开始对各国的文化历史感兴趣。中亚大陆的文化和哲学开始吸引欧洲、美国和亚洲游客们的眼球。因此，我们将尽全力为游客们推出最有趣的旅游路线。"突厥议会副秘书长奥马尔•科曼说。



据悉，乌兹别克斯坦也即将加入突厥议会。由此一来，撒马尔罕、布哈拉、塔什干等中亚著名旅游胜地也将进入《现代丝绸之路》旅游套餐。而这也将进一步增加游客们的兴趣。



"例如，土耳其可为游客提供海滩度假、医疗旅游以及美食之旅等。土耳其还曾将2018年定为旅游年，卡斯塔莫努被选为旅游之都。此外，还有像科尼亚、特洛伊和恰纳卡莱等古城。每年都有大约四千万游客前往土耳其旅游，其中50万为哈萨克斯坦公民。"土耳其驻哈萨克斯坦大使馆旅游专员努热依•齐姆切克力亚西介绍说。



值得一提的是，首届突厥语国家首脑会议于1992年在安卡拉举行，突厥语国家合作委员于2009年在纳希切万成立。



议会旨在加强突厥语国家在旅游部门的合作。在博德鲁姆举行的突厥语国家合作委员会国家首脑峰会期间，讨论了在成员国之间设立丝绸之路旅游路线项目。之后，各国政府部门间举行了多次会议，制定旅游套餐方案。



【编译：达娜】