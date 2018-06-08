哈萨克斯坦举行首次可再生能源拍卖会

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 -- 哈萨克斯坦举行了首次可再生能源拍卖会。8日，哈萨克斯坦能源部副部长马哈姆别特•多斯穆汗别托夫出席可再生能源发展问题会议。

"可再生能源春季拍卖会于日前结束。10次拍卖中，8次成功拍卖。拍卖会不仅吸引国内公司，还吸引国外投资者参加。共有42家公司参与竞拍。其中包括，哈萨克斯坦以及来自俄罗斯、法国、保加利亚、土耳其以及中国等国家代表。首次拍卖会以电子形式举行。各代表表示已准备生产960兆瓦电力，该数据是原计划的四倍。" 多斯穆汗别托夫说。



据他介绍，由于投资者们对在哈萨克斯坦境内建设可再生能源设施表示出极大的兴趣，因此减少了上述能源的相关价格。

能源部副部长表示，风力发电价格下降20%，小型水力发电的价格下降20%，而太阳能发电价格下降25%。目前，已经有19家公司同购买可再生能源的企业签署协议，并准备生产194兆瓦电力。此外，秋季拍卖会的筹备工作也已经开始，预计将于10月举行。





值得一提的是，"Korem"股份公司副总裁叶尔詹•玛迪耶夫就拍卖会相关举办事项进行了介绍。



据玛迪耶夫介绍，能源部官网将公布相关表格，表格中包含能源容量、日期、太阳能、风力和水力发电站待建地区以及限定价格。对此业务感兴趣的投资者可以收集必要的文件并申请参与竞拍。



"拍卖会将以封闭形式举行。申请人不能看到对方。 我们将从中选择一个价格最低的公司，并购买他们提出的项目。外国投资者们表示出极大的兴趣。往后，每年将举办两次拍卖会。春季拍卖会将面向小型项目，而秋季拍卖则会面向大型项目，大型项目将吸引外国投资者们参与。" 玛迪耶夫说。



能源部部长波兹姆巴耶夫指出，将对可再生能源领域项目申请地块提供优惠。



【编译：冰山】