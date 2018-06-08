学者：纳扎尔巴耶夫总统对中国进行的访问具有重要意义

哈通社/阿斯塔纳/6月8日 -- 哈萨克斯坦首任总统基金直属全球经济和政治学院学者安东·布卡伊恩科8日就纳扎尔巴耶夫总统对中国进行的国事访问表达了个人看法。

布卡伊恩科说："国家元首努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫对中国进行的访问为两国合作关系，尤其是对两国元首之间的个人关系上也具有重要意义。近半年，中国发生了巨大的政治改革。习近平再次当选中国国家主席，中国共产党领导层也发生了明显的变化。"

分析专家表示，此次访问期间，纳扎尔巴耶夫总统率领的哈萨克斯坦领导代表团同中国国家主席习近平、中国国务院总理李克强、中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书和其他高层领导举行会谈，同中国新一届政府领导层建立合作关系。

据他介绍，目前，哈萨克斯坦正在努力与中国建立紧密的经济合作，主要生产领域也逐渐面向中国市场。因此，两国政府之间的相互有效合作比以往更加重要。

布卡伊恩科指出，政府副总理兼农业部长穆尔吾扎克•舒克耶夫同中国海关总署署长倪岳峰签署的关于哈萨克斯坦向中国出口的牛肉检验检疫标准协议具有重要作用。

据悉，纳扎尔巴耶夫总统6日晚抵达北京，开始对中国进行国事访问。

7日，总统与中国国家主席习近平举行双边会谈，并签署了一系列合作协议。

此外，纳扎尔巴耶夫还同中国国务院总理李克强和中国全国人民代表大会常务委员会委员长栗战书举行会晤。

【编译：小穆】