冰球世锦赛举办球场 -- “雪豹”竞技场

哈通社/阿斯塔纳/6月7日 -- 对于多数冰球球迷们来说，"雪豹"竞技场并不陌生，然而对球场真正了解的人并不多。体育场拥有两个冰球场地以及符合奥运会标准的游泳池，这一规模的游泳池在中亚处于领先地位。对此，哈通社记者们在"阿斯塔纳建筑"特别项目框架下向读者们献上了关于"雪豹"竞技场的专题报道。

据了解，体育场的历史与首都阿斯塔纳的冰球俱乐部有着巨大的联系。阿斯塔纳雪豹冰球俱乐部自征战大陸冰球联赛（KHL）以来将阿斯塔纳"哈萨克斯坦"体育场作为主场，然而因为2011年该体育场不符大陸冰球联赛审核标准，俱乐部决定更改新主场，由此出现了现在的"雪豹"竞技场。"雪豹"竞技场最初设计草图与现在的设计完全不同。











因体育场设计问题产生了较大的议论，体育场设计迎来了较大的改变。体育场于2012年开工，建筑草图的临时变更使得其三年后才得以交付使用，但这一改变为阿斯塔纳市带来了又一个未来主义建筑。体育场内部符合所有国际要求，包括拥有球场中央大屏幕、围绕球场的LED屏。此外，评论员区和新闻中心也非常宽敞。





阿斯塔纳市居民朱玛塔耶夫表示，此前的"哈萨克斯坦"体育场观众座位都是塑料，坐在那里看冰球比赛会非常冷，而新球场的座位材质不同，非常舒适也不会冷。



















新体育场在哈萨克斯坦共和国总统杯前夕举行揭幕仪式，纳扎尔巴耶夫总统访问球场，并获得雪豹冰球俱乐部的纪念球衣。









首都球队在次日举行的比赛中以4：2的比分战胜俄罗斯的新库兹涅茨克冶金队。





当然，新库兹涅茨克的冶金队和马格尼托哥尔斯克的冶金队不能相比较，但雪豹冰球俱乐部在该赛季首场比赛中4：2战胜了加加林杯冠军球队圣彼得堡SKA。





雪豹冰球俱乐部已经在新主场举行了三个赛季比赛。在此期间，发生了很多重要的事件。雪豹冰球俱乐部球员达米尔·热斯帕耶夫与叶夫根尼·阿尔秋辛之间的斗殴被评为《年度最佳斗殴》。









目前，达米尔·热斯帕耶夫已经解除禁赛处罚，并同球队签署了新合同。每个球队都需要有这类球员去捍卫球队荣誉，保护优秀的运动员免受伤害。





值得一提的是，雪豹冰球俱乐部非常注重年轻运动员培养工作，新主场内设有冰球学校和附加冰球场。





"雪豹"竞技场C号楼拥有中亚最先进的游泳池，并具备举行国际比赛的标准。





体育场工作人员们指出，游泳池符合国际游泳联合会（FINA）的所有要求，长50米，宽25米，拥有10个赛道。另一面则有配备跳台等专业设施的泳池。









据了解，"雪豹"竞技场这一名字虽然广为人知，但其正式名称尚未确定。

"雪豹"竞技场除了冰球比赛外，还经常举行篮球、综合格斗等赛事以及文化活动。例如，哈萨克汗国550周年庆典、"Nomad格斗-7"等赛事，花样滑冰运动员丹尼斯·谭也经常会在这里举行个人表演秀。此外，"雪豹"竞技场还将举行2019年冰球世锦赛。





根据国际冰球联合会（IIHF）的决定，2019年4月29-5月5日期间，哈萨克斯坦将在"雪豹"竞技场举办2019世界冰球锦标赛A组比赛。

【翻译：冰山】