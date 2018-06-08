哈萨克斯坦和中国将组建联合基金

哈通社/阿斯塔纳/6月8日-据巴伊铁列克国有控股公司消息，在纳扎尔巴耶夫总统访华框架内，关于设立欧亚光明投资基金哈中联合基金的相关协议今日在北京签署。

巴伊铁列克国有控股公司执行总裁阿依达尔•阿热普罕诺夫代表哈萨克斯坦、中信欧亚资本控股有限公司（CITIC Eurasian Capital Limited）董事长孙杨（Сунь Ян）和中国-欧亚经济合作基金首席执行官林罡代表中国签署了协议。



"该基金目标规模为5亿美元，主要投资于哈萨克斯坦各经济部门的项目实施，包括基础设施发展、自然资源加工、物流、信息技术、加工业和农工业综合体等领域。" 阿热普罕诺夫说。



巴伊铁列克国有控股公司旗下的卡泽纳资本管理公司将具体负责执行该协议。



值得一提的是，2017年6月7日，在上海合作组织峰会框架内设立投资基金的谅解备忘录在阿斯塔纳签署。



"新成立的欧亚光明投资基金，致力于通过中信集团、中国欧亚经济合作基金、亚洲投资金融集团有限公司及其他投资者为哈萨克斯坦经济吸引投资。协议的签署将扩大哈萨克斯坦项目资金来源。" 卡泽纳资本管理公司副执行总裁阿塞特•萨合穆别克夫说。



【编译：达娜】