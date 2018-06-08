纳扎尔巴耶夫总统邀请中国企业家来哈开展业务

哈通社/北京/6月8日 -- 正在对中国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统今日与中国企业家代表举行会面。期间，纳扎尔巴耶夫总统邀请企业家们来哈萨克斯坦开展业务。

"对于开展商务，哈萨克斯坦是新机遇并具有巨大的潜力。改善投资环境方面正在定期开展相关工作，商业领域立法也在进一步完善。哈萨克斯坦在世界银行最新公布的2018年营商环境报告中位列第36位，我们同时也是经济合作与发展组织投资委员会的成员并加入了其国际投资宣言。"纳扎尔巴耶夫总统说。

纳扎尔巴耶夫总统指出，为与外国投资者和企业家之间建立互利合作关系，哈萨克斯坦成立了哈萨克投资国有公司（KazakhInvest）和哈萨克出口国有公司（KazakhExport）。

纳扎尔巴耶夫总统表示，为了落实冶金、石油天然气、机械制造、食品加工等领域投资项目，政府考虑了免除企业、土地以及财产税问题。这些领域吸引国外劳工将减轻障碍，而土地利用许可证和签订合同条款也将得到简化。因为，这些设施是哈萨克斯坦工业创新发展国家计划的一部分。

据总统介绍，哈萨克斯坦目前共有11个经济特区和24个工业区。

"我们邀请中国企业通过哈萨克斯坦提供的有利条件发展业务。"总统说。

【翻译：冰山】