上合组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行

哈通社/青岛/6月10日 -- 上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议小范围会谈10日在中国青岛举行。

哈萨克斯坦总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、巴基斯坦总统马姆努恩•侯赛因、印度总理纳伦德拉•莫迪、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫出席了中国国家主席习近平主持的小范围会谈。

习近平说："欢迎大家出席上合组织成员国元首理事会第十八次会议。我想特别欢迎以成员国身份出席峰会的巴基斯坦总统马姆努恩•侯赛因和印度总理纳伦德拉•莫迪。此外，也祝贺吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫当选总统后首次出席峰会。今天的会议是上合组织扩员后的首次召开的峰会，8个成员国国家元首出席了会议，具有重要意义。成员国数量的增加，进一步增强了组织的力量。"

据了解，小范围会谈结束后，8个成员国国家元首和上合组织观察员身份国家伊朗总统哈桑•鲁哈尼、阿富汗总统阿什拉夫·加尼、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、蒙古国总统巴特图勒嘎和部分国际组织领导将出席大范围会谈。

会后，各方将签署青岛宣言和20多项重要文件。其中，17项文件将由国家元首签署。

【编译：小穆】