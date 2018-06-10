吉尔吉斯斯坦将接任上合组织轮值主席国

哈通社/青岛/6月10日 -- 中国国家主席习近平10日在中国青岛主持上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议大范围会谈。

上合组织成员国哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、巴基斯坦总统马姆努恩•侯赛因、印度总理纳伦德拉•莫迪、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫，以及组织观察员身份国家伊朗总统哈桑•鲁哈尼、阿富汗总统阿什拉夫•加尼、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、蒙古国总统巴特图勒嘎和部分国际组织领导出席了会议。

中国国家主席指出，目前，上合组织已成为了国际级别的重要组织。他同时还强调，所有国家在共同努力下将取得巨大的成就。

"在担任上合组织轮值主席国期间，我们在政治、经济、人文、安全和外交关系等领域举办了200多场活动。你们的大力支持下，我们在组织工作中取得了有效成果。因此，我想大家表示衷心的感谢。"习近平说。

习近平强调，上海合作组织是顺应时代发展潮流、符合各国共同利益的事业。中方愿同成员国一道，不忘初心，携手前进，推动上海合作组织实现新发展，构建更加紧密的命运共同体，为维护世界和平稳定、促进人类发展繁荣作出新的更大贡献。

据悉，会议决定，2019年上海合作组织峰会在吉尔吉斯斯坦举行。

【编译：小穆】