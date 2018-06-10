纳扎尔巴耶夫总统指出上合组织战略重点

哈通社/青岛/6月10日 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日在中国青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议大范围会谈上表示，政治对话应持续成为上合组织的战略重点。

"首先，上合组织的战略重点应该是加强政治对话、建立信任、保障安全以及进一步促进组织的发展。因此，我们对分阶段实施关于与上合组织各国长期睦邻友好与合作的协议表示支持。这是我们合作关系的基础，同时也是法律性文件。没有它，其他目标也无法实现。旨在使今天所签署的协议得到落实的2018-2022年计划将成为这一举措的路线图。"纳扎尔巴耶夫总统说。

纳扎尔巴耶夫指出，其次，应利用组织范围内的30亿人的联合力，加强上海合作组织的经济合作。在此方面，应确保上合组织成员国之间贸易投资项目从双边合作转换至多边合作水平。

"我们对上合组织框架下的联合项目和技术资源的整合持支持态度。有必要让上合组织银行间联合会的商业理事会参与其中，并充分发挥其潜力。"纳扎尔巴耶夫总统说。

值得一提的是，上合组织成员国哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫、俄罗斯总统弗拉基米尔•普京、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、巴基斯坦总统马姆努恩•侯赛因、印度总理纳伦德拉•莫迪、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫，以及组织观察员身份国家伊朗总统哈桑•鲁哈尼、阿富汗总统阿什拉夫•加尼、白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科、蒙古国总统巴特图勒嘎和部分国际组织领导出席了会议。

会后，各方将签署青岛宣言和20多项重要文件。其中，17项文件将由国家元首签署。

【翻译：冰山】