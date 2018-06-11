纳扎尔巴耶夫：阿拜箴言已在中国成为广为传颂的谚语

哈通社/青岛/6月11日 - 阿拜箴言录第37章已经成为了中国人广泛知晓的谚语。

当地时间6月10日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在向媒体记者总结其此次访华之行成果时，做出了上述表示。



"会谈中，习近平主席用中文朗诵阿拜箴言录第37章‘世界有如海洋，时代有如劲风，前浪如兄长，后浪是兄弟，风拥后浪推前浪，亘古及今皆如此'，当然令我们感到亲切。我们的先贤阿拜，如今在国际关系当中也发挥着重要的作用。"纳扎尔巴耶夫说。





总统指出，了解了阿拜，自然也就说明对方正在尝试了解哈萨克人民。"习近平主席告诉我，这首诗歌在中国已经成为了广为传颂的谚语。



"在同中方领导人交流时，我也常常引用孔子的言论。我们现在所在的省，就是孔子的家乡，据说他出生在距离此地100余公里的地方。外交活动中，这种对话是常有的。此次访问中，我们还见到了两国合拍的电影《作曲家》的演职人员。这些活动都将进一步拉近两国关系。"总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，横跨哈萨克斯坦的丝绸之路，不仅连接了中国与欧洲，也令哈中两国之间产生了持续数个世纪的联系。



"如今有1.4万名哈萨克斯坦年轻人在华求学。根据使馆方面的预计，这一数字还有可能不断增加。我昨天同一群年轻人进行了会面，他们学习中文的热情非常高。我们需要更多的了解中文的本土专业技术人才，未来在哈萨克斯坦的哈中合资企业中工作。他们同样能够增进两国之间的关系。"总统说。



【编译：木合塔尔·木拉提】